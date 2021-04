Improta: "Pari giusto. Guadagnato un punto sul Cagliari" L'esterno offensivo: "Ci è mancato qualcosa per portare a casa l'intera posta in palio"

Commento post partita per Riccardo Improta. Ecco il parare dell'esterno offensivo sul pari rimediato con il Parma:

"Ci abbiamo provato. Siamo riusciti ad andare in vantaggio due volte, ma ci hanno recuperato. Ci è mancato qualcosa per portarla a casa, ma abbiamo comunque guadagnato un punto sulla zona salvezza. La partita si è decisa sulle palle inattive. Dobbiamo migliorare quegli aspetti che non si sono rivelati positivi. Il Parma versa in una condizione di classifica difficilissima, ma la rosa è di livello. Non è stato facile. Il pareggio alla fine è giusto, dobbiamo continuare così".

DIGIUNO CASALINGO - "Ci sta mancando tanto la vittoria in casa. Per noi è il primo anno in serie A, tante volte è importante non perdere questi scontri diretti. Dobbiamo lavorare per tornare a vincere tra le mura amiche, ma da qui alla fine abbiamo nove finali da fare bene per raggiungere la salvezza"

ATTEGGIAMENTO - "Nel primo tempo siamo stati molto offensivi. Nella ripresa il Parma grazie ai campi è venuto fuori. Facevamo più fatica a ripartire ma solo perché ci siamo abbassati un po' troppo. E' emersa la loro qualità dovevamo essere più aggressivi. Sono scontri salvezza, quindi non è facile in alcune partite essere sempre propositivi. Resta l'amaro in bocca, ma quando non si riesce a vincere è fondamentale non perdere".

SASSUOLO - "Il match con il Sassuolo lo prepareremo al meglio pensando al match dell'andata, dove meritavamo un risultato diverso. Ci porteremo maggiore cattiveria anche per questo".