Glik: "Felice per il gol, manca poco per l'obiettivo" Il centrale difensivo del Benevento: "Peccato che sia arrivato solo un punto"

Ecco il commento di Glik nel post gara di Benevento - Parma:

"Il gol? Me lo aspettavo da tanto. Ero abituato a segnare spesso in passato e cercavo la prima marcatura in giallorosso. Peccato che abbia portato solo un punto, ma speriamo che sia un punto di partenza".

RIENTRO NAZIONALE - "Sono sempre a disposizione. Fisicamente mi sento bene, non ho mai avuto problemi. Giocare una volta ogni tre giorni non mi crea difficoltà. Se entri in campo sempre con la massima concentrazione, il resto non influisce. L'unico problema è stato il caso dei positivi al virus, come Zelinski che alla fine si è rivelato negativo. Ci hanno fermato all'aeroporto per effettuare il tampone. Ho giocato a Wembey e farlo da capitano della mia nazionale è stato un piacere. Una simile esperienza mi ha dato maggiore carica che mi ha permesso di scendere in campo quest'oggi con grande freschezza".

SALVEZZA - "Siamo arrivati a un momento della stagione dove mancano nove partite. Non guardiamo gli avversari diretti, ma anche non volendo vai a vedere i risultati delle altre. Da una parte è un peccato perché mancavano tre minuti alla fine: una vittoria ci avrebbe permesso di arrivare con un divario di dieci punti sulla terzultima. Anche con otto punti possiamo essere contenti. Dobbiamo continuare a lavorare. Manca poco per raggiungere il nostro obiettivo. Occorre restare concentrati perché all'orizzonte ci sono altri scontri diretti. Saranno partite importantissime. Dobbiamo conquistare altri risultati positivi".

PALLE INATTIVE - "Le palle inattive sono una grande arma. Dobbiamo continuare a farle bene perché oggi nel calcio contano tantissimo".