Inzaghi: "Dispiace per il pari, ma è un punto importante" Il tecnico giallorosso: "Imbattuti con Juve e Parma, avremmo firmato per questi risultati"

Ha commentato così Inzaghi il pari rimediato al Vigorito contro il Parma:

"E' chiaro che dispiace subire gol negli ultimi minuti, ma penso che la squadra abbia fatto un'ottima partita. Il Parma da gennaio è un'altra squadra. Dopo la Juventus dovevamo dare continuità. Il primo tempo è stato ottimo, purtroppo non abbiamo sfruttato la palla del 2-0. Nella ripresa D'Aversa ha inserito calciatori molto forti, soprattutto Cornielus che ci ha creato dei grattacapi. Il secondo gol gialloblu è stata una prodezza. Portiamoci a casa questo punto che per me è molto importante. L'avremmo firmati quattro punti con Juve e Parma. E' molto importante avere otto lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione".

CAMBI - "La squadra non stava soffrendo troppo. Avevo paura di Ionita, ma stava bene e di testa poteva darci una mano. Oggi ho pensato di fare solo tre cambi perché la squadra stava bene".

ATTACCO - "Se Lapadula e Gaich hanno giocato le ultime due sicuramente è una soluzione proponibile. Abbiamo anche tanti attaccanti esterni, quindi di volta in volta decideremo l'assetto. Nelle ultime due partite non è stato il modulo a farci fare la differenza, ma l'atteggiamento, la voglia e quella sana umiltà di una squadra che vuole raggiungere a tutti i costi un obiettivo straordinario".

PALLE INATTIVE - "Le curiamo molto. Abbiamo Simone Bonomi che è addetto a questo. Ci confrontiamo e decidiamo quale fare. E' chiaro che devi avere dei bravi tiratori e dei bravi saltatori come i nostri. Sapevamo che potevamo metterli in difficoltà come è stato".

DIFETTO - "L'unico difetto è stato quello di non aver raddoppiato. Lapadula e Gaich fanno duemila chilometri, magari arrivano un po' annebbiati. Bisogna considerare la forza dell'avversario che ha messo grande fisicità. La squadra è unita, ha capito che dopo due anni dobbiamo mettere la ciliegina sulla torta di un percorso straordinario. Faccio fatica a rimproverare questi calciatori".

ATTEGGIAMENTO - "Bisognerà capire quale sarà il modulo congeniale per la partita. L'allenatore fa le sue scelte, ma avere due sistemi è molto importante. Giocare così mi porta a sacrificare tanti attaccanti esterni e non è facile, soprattutto perché potranno darci un grande contributo nel rush finale. Tengo tutti in considerazione e dovranno dimostrarmi di meritare la maglia da titolare".