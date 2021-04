Vigorito - Foggia - Inzaghi: gli auguri ai tifosi - IL VIDEO "Buona Pasqua a tutti"

Il pari col Parma regala comunque un sorriso. La strega conquista un punto prezioso. E conferma il cammino strepitoso di questa squadra anche in serie A. Insomma c'è il clima giusto. Ma soprattutto c'è la voglia da parte del trio formato da Vigorito, Foggia e Inzaghi di indirizzare a tutti i tifosi gli auguri di una Santa Pasqua in un momento non facile a causa della pandemia. E allora un sorriso in più non guasta mai col presidente Vigorito che propone un "cantata" tutti insieme.