Benevento, Glik nella top 11 di giornata Il sito specializzato whoscored ha posto il centrale difensivo tra i migliori della 29^

Il mese di aprile è cominciato alla grande per Kamil Glik. Il centrale difensivo polacco ha trovato la prima marcatura in giallorosso contro il Parma, pochi giorni dopo aver guidato la sua Polonia da capitano contro l’Inghilterra a Wembley. In pochi si aspettavano una maglia da titolare con i gialloblù, considerato che si è messo a disposizione di Inzaghi soltanto il giorno prima della gara. Il tecnico gli ha dato fiducia ed è stato premiato. Una prestazione che ha permesso al polacco di entrare a far parte della top undici settimanale della serie A, come evidenziato dal sito specializzato in statistiche Whoscored. E' la seconda giornata consecutiva in cui compare almeno un giallorosso: nella scorsa, infatti, figurava Montipò come miglior portiere dopo essere uscito indenne dallo Stadium:

Ecco la top 11 della ventinovesima giornata:

Silvestri; Di Lorenzo, Glik, Ceccherini, Augello; Malinovskiy, Messias, Barak, Insigne; Muriel, Osimhen.