Benevento, al via la preparazione con la rosa al completo Grande abbondanza per Inzaghi con il dilemma relativo al modulo: possibile il ritorno al 4-3-2-1

Domani ci sarà la ripresa in vista del match di lunedì prossimo in programma al Vigorito contro il Sassuolo. Inzaghi avrà tutta la rosa a disposizione, con la quale potrà lavorare per tutto l’arco della settimana. Non è stato così nel corso della preparazione al match con il Parma, considerate le convocazioni in nazionale dei vari Glik, Ionita, Gaich e Dabo. Questa volta sarà diverso, confermando un’abbondanza che permetterà al tecnico di poter valutare nel dettaglio le scelte migliori da adottare contro il Sassuolo. Lo stesso Letizia avrà modo di lavorare pienamente con il gruppo dopo aver smaltito i fastidi relativi all’infortunio.

Il dilemma maggiore per Inzaghi sarà quello del modulo. Il 3-5-2 ha permesso di conquistare cinque punti in tre partite (Spezia, Juventus e Parma), ma è uno schieramento che porta a sacrificare tanti calciatori che al momento sono in forma e che scalpitano per fornire il proprio contributo. Uno di questi è Iago Falque. Il galiziano si allena a pieno ritmo da qualche settimana e sta mostrando ottime cose nel corso delle sedute. Stesso discorso per i vari Insigne, Caprari e Sau che rappresentano delle frecce di un certo spessore. D’altra parte, per dargli spazio occorrerà tornare al collaudato 4-3-2-1, rinunciando all’equilibrio che garantisce il 3-5-2, il quale ha permesso di trovare solidità difensiva (contro il Parma i gol subìti sono arrivati da palle inattive, mentre a Torino sono stati annullati Ronaldo e Morata), facendo vedere anche delle buone cose da parte di Lapadula e Gaich. Inzaghi ci pensa, non sarà facile trovare il vestito giusto per la sua squadra ma allo stesso tempo può sorridere per la ritrovata abbondanza che sarà sicuramente di grande importanza nel rush finale.