Benevento, "palle inattive" un'arma in più In serie A solo Milan, Inter e Sassuolo hanno fatto meglio dei giallorossi

(fra.san.) Inzaghi lo sottolinea: “Sulle palle inattive lavoriamo molto”. E, bisogna dire, i risultati si vedono. Il Benevento è tra le prime quattro squadre più efficaci del campionato su questo tipo di azione. Meglio hanno fatto solo le due milanesi, Milan e Inter, praticamente le due dominatrici della stagione finora, e il Sassuolo, la squadra che il Benevento attende come prossimo avversario nel posticipo di lunedì. Le altre tutte dietro, anche chi ha fior fiori di attaccanti in organico. Questione di organizzazione, ma anche di caratteristiche sfruttate nella maniera migliore possibile. Gli ultimi due gol realizzati al Parma ne sono la prova. Il lungo traversone di Hetemay e in area ad attenderlo tutti i “saltatori” dello schieramneto giallorosso: grande sponda di Barba, tap in vincente di Kamil Glik. Si potrà dire che non fosse preparato nei dettagli così come è stato realizzato, ma è indubbio che occorra sapere in anticipo i movimenti da fare per andare a rete.

Così ancheper il secondo gol. Ionita ha tra le sue migliori doti la scelta di tempo nel colpo di testa: Caprari ci aveva provato già due volte a mettere dentro il pallone perfetto, al terzo tentativo consecutivo ci è riuscito. E lo stacco perentorio del moldavo in terzo tempo è stato splendido e ha fruttato il secondo gol al Benevento.

Ecco la graduatoria completa dei gol realizzati da palla inattiva.

Milan 23

Inter 17

Sassuolo 17

Benevento 16

Juventus 15

Roma 15

Torino 15

Napoli 13

Sampdoria 13

Cagliari 12

Crotone 12

Lazio 11

Fiorentina 10

Spezia 10

Atalanta 9

Parma 9

Bologna 7

Udinese 6

Verona 6

Genoa 2