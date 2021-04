Il Benevento scende in campo contro il bullismo L'iniziativa vedrà la presenza in videoconferenza dei calciatori giallorossi

Il Benevento scenderà in campo per giocare una partita speciale. Venerdì prossimo ci sarà l'incontro in videoconferenza. Inzaghi, Letizia, Montipò, Barba e Manfredini faranno squadra con gli studenti dell'Istituto Superiore "Don Geremia Piscopo" di Arzano e con quelli dell'Istituto Comprensivo "Da Vinci" di Limatola, Dugenta e Frasso Telesino. Insieme contro un comune avversario, il bullismo: sarà questo il tema dell'incontro. L'occasione giusta per parlare di accettazione e valorizzazione delle differenze. Per dire “no” a qualunque forma di pressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione. Ora più che mai. Perché la pandemia, che ha chiuso i ragazzi in casa, ha prodotto una nuova forma di bullismo, quella "on line" che avanza attraverso l'uso massiccio, da parte dei minori, di pc, tablet e smartphone. Senza dimenticare, ovviamente, i social network.

É il cyberbullismo che ci sbatte in faccia episodi terribili, che lasciano senza parole. Una vera e propria emergenza sociale ed educativa che richiede interventi che, mai come in questo momento storico, risultano essere assolutamente non rinviabili. Lo sanno bene i dirigenti scolastici Carmela Ferrara e Aldo Sarchioto, quotidianamente impegnati nel garantire ai propri studenti ambienti di apprendimento sicuri, inclusivi, scevri da ogni possibile forma di violenza. L'incontro in videoconferenza sarà moderato dalla prof.ssa Antonella Nicolella, docente del "Piscopo" di Arzano. Scuola e Sport quindi accenderanno i riflettori sul fenomeno che trova i migliori alleati proprio nel silenzio e nella solitudine, acuiti da questi mesi di isolamento e necessarie restrizioni. Ancora una volta la parola chiave sarà "insieme" per combattere il bullismo e per far capire ai più giovani l'importanza del rispetto e dell'accettazione. Vincere questa battaglia sarà il gol più bello.