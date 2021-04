Benevento, Iago l'arma in più - LE FOTO DELLA SEDUTA Oggi c'è stata la ripresa degli allenamenti

Finite le festività pasquali, si torna in campo. Oggi c'è stata la ripresa da parte della squadra giallorossa che ha già archiviato la sfida col Parma. Il pari rimediato al Vigorito non è da buttar via, ma ora i pensieri dovranno essere indirizzati alla prossima sfida contro il Sassuolo. Sarà una settimana lunga per la strega che dovrà scendere in campo lunedì prossimo in notturna. Inzaghi avrà il tempo necessario per preparare al meglio il match. De Zerbi invece sarà impegnato domani nella sfida con l'Inter. Ma in fondo diverse saranno anche le motivazioni. I giallorossi hanno un obiettivo importante: la salvezza. E per questo rush finale super Pippo ritrova tutta la rosa a disposizione, l'unico assente è Moncini. L'attaccante ha rimediato nell'ultima rifinitura una contusione alla caviglia e dovrà fermarsi per qualche giorno. Col Parma invece c'è stato modo di vedere in campo sia Depaoli che Letizia. Ma c'è un altro recupero prezioso, quello di Iago Falque. Il trequartista sta finalmente bene e vorrebbe dare il suo contributo dopo una stagione da cancellare. Probabile che il suo utilizzo potrebbe spingere Inzaghi a cambiare nuovamente modulo: dalla difesa a tre all'albero di natale. "Con questo assetto abbiamo conquistato 23 punti nel girone di andata" ha voluto sottolineare il tecnico di Piacenza. Sicuramente è ancora presto per ipotizzare l'undici che affronterà il Sassuolo, ma nulla sarà scontato in casa strega. Dopotutto l'imprevedibilità dovrà essere l'arma in più della strega in questo ultimo atto. E il ruolo di attore principale potrebbe essere affidato proprio a Iago Falque. Lui è pronto.