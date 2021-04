Benevento, l'esilarante scherzo delle Iene a Pippo Inzaghi Il tecnico ha dovuto fare i conti con un pesce avariato

E' andato in onda ieri l'esilarante scherzo delle Iene fatto a Inzaghi. Al tecnico giallorosso è stato fatto credere di aver mangiato pesce avariato in un noto ristorante cittadino. Non è mancata la preoccupazione da parte di Superpippo, soprattutto a causa della fidanzata (e complice) Angela Robusti che fingeva forti dolori addominali. Alla fine, si è palesato un tifoso del Crotone, fornitore del ristorante, come reo di aver manomesso la spigola con un parassita per la rivalità sportiva che c'è tra le due realtà. Il tutto si è concluso con una grande risata dopo che le Iene hanno confessato a Inzaghi che si trattava di uno scherzo.

