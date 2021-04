Benevento in campo dopo tutte le altre. Sarà un vantaggio? I giallorossi scenderanno in campo lunedì conoscendo già i risultati delle dirette concorrenti

A distanza di cinque mesi, il Benevento sarà impegnato per la seconda volta in stagione nel posticipo del lunedì di serie A. La situazione ha un peso totalmente diverso rispetto al match giocato il 2 novembre contro il Verona, quando si era solo alla sesta giornata di campionato. Adesso ogni punto, ogni circostanza pesa in maniera rilevante perché comincia a scorgersi la linea del traguardo che segna la fine dei giochi. La truppa di Inzaghi scenderà in campo già consapevole dei risultati delle altre pretendenti alla lotta per non retrocedere. In simili circostanze le linee di pensiero sono sempre svariate: c’è chi lo definisce un vantaggio che permette di districarsi con maggiore serenità, mentre altri lo ritengono addirittura un qualcosa di negativo perché comporterebbe ansie eccessive in caso di successi delle altre. La verità, come sempre, sta nel mezzo. Il Benevento dovrà gestire questa circostanza con intelligenza ed equilibrio, consapevole che al di là delle altre potrà fare un passo in avanti importante verso la salvezza con un risultato positivo. Ma cosa dice il calendario?

SCONTRI PROIBITIVI – Non sarà una giornata semplice per il Cagliari che si recherà a San Siro per sfidare la capolista Inter, la quale sta compiendo una vera e propria marca trionfale verso lo scudetto. Ieri la truppa di Conte ha vinto la decima partita consecutiva, pur non brillando in maniera particolare. I sardi sono reduci dalle sconfitte con Juventus, Spezia e Verona. Un altro risultato negativo non farebbe altro che peggiorare ancora di più una situazione che al momento, con 22 punti in classifica, appare molto complicata. Non sarà semplice neanche per il Parma che ospiterà il Milan al Tardini. Dopo il pareggio con il Benevento, i ducali tenteranno di alimentare il sogno salvezza provando a far male a un’altra grande, come accaduto poche settimane fa con la Roma. Match difficili anche per il Genoa che se la vedrà con la Juve in trasferta e per la Fiorentina, la quale ospiterà un’Atalanta in piena lotta per un posto in Champions League.

SCONTRI DIRETTI – Tra gli scontri diretti c’è sicuramente la sfida tra Spezia e Crotone, in programma sabato in Liguria. Una sconfitta sarebbe quasi fatale per i calabresi, mentre per i bianconeri un risultato positivo darebbe ancora più ossigeno. Insidiosa trasferta del Torino a Udine, con i friuliani ben distanti dalla zona rossa e quasi salvi.

Sarà senza dubbio una giornata interessante che scriverà un nuovo capitolo della intricata lotta salvezza.