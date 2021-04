Benevento, Montipò: "Futuro? Ho un altro anno di contratto" L'estremo difensore giallorosso: "Pensiamo prima alla salvezza, poi ne discuteremo"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'estremo difensore Montipò si è soffermato sul suo futuro e sulle ambizioni della Strega in chiave salvezza:

"Il Benevento poteva esercitare entro il 31 dicembre 2020 un'opzione per allungare il contratto che scadeva a giugno. L'ha fatto e quindi ho allungato di un altro anno fino a giugno 2022. Quindo ho un anno in più. A fine campionato, spero con la salvezza conquistata, discuteremo. A Benevento sto molto bene, è una città del Nord messa al Sud. La città è bella, la gente è calorosa. Cosa si può volere di più. L'unico rammarico è proprio per la nostra gente che il Vigorito, il nostro stadio, lo avrebbe riempito a ogni partita e avremmo avuto una grande spinta. Ci mancano dieci punti alla salvezza. Per noi è uno scudetto. I miei genitori mi hanno insegnato a non fare mai il gradasso e pedalare a testa bassa per dimostrare quanto valgo. Dobbiamo fare così. Già dalla prossima sfida di lunedì in casa col Sassuolo, avversario difficilissimo".