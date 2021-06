Gesesa possibile sponsor del Benevento Calcio, Vigorito: ne sarei onorato FOTO - "Positivamente sorpreso dalla proposta fatta dal presidente Russo ai vertici di Acea"

“Ringrazio il presidente della Gesesa Domenico Russo per aver lanciato questa idea e il direttore Papaleo che ha assunto un impegno personale. Mi rendo conto quanto sia difficile per un'azienda stabilire oggi una sponsorizzazione, ma dico ai tifosi e alla città che sarei orgoglioso di avere la Gesesa di Benevento, che fa parte del Gruppo Acea come sponsor della nostra attività”.

Non nasconde la sua sorpresa il presidente Oreste Vigorito dinnazi alla proposta lanciata dal presidente Gesesa, Domenico Russo a Giovanni Papaleo, Chief Operating Officer del Gruppo Acea, responsabile Area Industriale Idrico e presidente di Areti di entrare a far parte della famiglia del Benevento Calcio. Una proposta che sarà ora vagliata da Acea.

“Ero venuto qui per donare una maglietta del Benevento Calcio - ha sottolineato il patron Oreste Vigorito - e non avrei mai immaginato di ascoltare questa bella proposta. Sono onorato e spero che si possa concretizzare”.

L'occasione è stata una riunione che questo pomeriggio ha riunito, al teatro De Simone di Benevento, i dirigenti e tutti i dipendenti di Gesesa gruppo Acea. Il numero uno di Confindustria Benevento era stato invitato per parlare ai dipendenti come “uomo di impresa e del fare”. Presenti, tra gli altri, Salvatore Rubbo, Amministratore Delegato di Gesesa e il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

Al termine, il presidente Vigorito ha quindi voluto scrivere di proprio pugno una dedica firmata sulla maglietta giallorossa numero 10 donata al dottore Papaleo: “Per il nuovo fuoriclasse con l'augurio di lavorare eticamente insieme per il futuro”.

“Il presidente Russo ha lanciato questo pallino alla Direzione Generale Acea. Spero quindi, soprattuto per una questione di immagine, che la proposta venga accettata. Ho sempre detto che il Benevento Calcio deve continuare ad essere la frecciarossa del Sannio ma far viaggiare le carrozze vuote o sempre con gli stessi viaggiatori non è un segno di grande lungimiranza. Senza dimenticare i tanti imprenditori che ci danno una mano e per questo li ringrazio ma è un invito a coloro che non ci danno una mano a salire sul treno. Ed è per questi motivi che davvero ringrazio Gesesa della proposta”.