Benevento, Lapadula si aggrega al gruppo: primo incontro con Caserta L'attaccante ha raggiunto i compagni di squadra

E' stato il giorno di Gianluca Lapadula. L'attaccante giallorosso si è aggregato al gruppo e ha avuto modo di parlare con il nuovo tecnico Caserta (in foto). Ovviamente non ha svolto subito il lavoro con la squadra, ma il suo impiego a pieno ritmo sarà graduale visto che ha saltato il ritiro di Cascia in seguito alla Copa America. Adesso sarà importante definire il suo futuro. Il Benevento vorrebbe trattenerlo, ma è chiaro che alla giusta offerta potrebbe anche cederlo. Di rumors ce ne sono stati molti, ma al momento si è registrato poco o nulla di concreto negli uffici di via Santa Colomba.