Coppa Italia, designato l'arbitro di Benevento - Spal Si tratta di un esordiente

Sarà Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria a dirigere il match tra Benevento e Spal, valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia che si giocherà sabato alle 17.45. Il fischietto calabrese è stato promosso nella CAN al termine della scorsa stagione, quindi è un esordiente sia nella manifestazione tricolore che nel prossimo campionato cadetto dopo aver arbitrato 61 match di serie C negli ultimi quattro anni.

Al Vigorito sarà coadiuvato dagli assistenti Rocca e Pagnotta. Quarto uomo Longo. Al Var Nasca e Marini.