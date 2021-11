Benevento, il dato della prevendita. Spunta uno striscione della Curva Sud Leggera flessione nell'ambito della promo "Tutti insieme al Vigorito"

E' partita quest'oggi la prevendita per il match di sabato con la Reggina. Un incontro di vitale importanza per il Benevento, reduce da tre amare sconfitte consecutive. Questa sera si contavano 2230 tagliandi emessi nell'ambito dell'iniziativa "Tutti insieme al Vigorito". La stessa sarà valida fino al prossimo a venerdì. Da Reggio Calabria, invece, hanno acquistato 44 biglietti. Intanto è spuntato uno striscione da parte della Curva Sud nei pressi del Ciro Vigorito, sul quale si legge: "meno scusanti, meno ripensamenti, più abbonamenti". Un messaggio lanciato alla piazza in vista della sfida con la truppa di Aglietti, per la quale ci si auspica una bella cornice di pubblico per sostenere la Strega nel momento più difficile della stagione.