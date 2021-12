Benevento, comincia la settimana di lavoro (LE FOTO) Giallorossi in campo all'Imbriani in attesa di sapere se domenica si giocherà o meno

E' cominciata la settimana di lavoro per il Benevento. I giallorossi sono in attesa di conoscere i risvolti relativi al match di domenica contro la Spal che probabilmente sarà rinviato a data da destinarsi. Al momento è in forse anche quello con l'Alessandria: in tal senso sarà indicativa l'assemblea di lega di giovedì che delineerà le decisioni da attuare per cercare di fronteggiare l'aumento dei contagi e, di conseguenza, numerosi rinvii. Si sono visti anche Letizia e Improta che lavorano sodo per rientrare quanto prima tra i disponibili di Caserta.