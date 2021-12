Benevento, Masciangelo: "I rinvii non fermeranno il nostro momento positivo" L'esterno difensivo giallorosso: "Ci alleniamo sempre al massimo per vincere"

Ospite di Ottogol, Edoardo Masciangelo ha parlato della condizione del Benevento e della situazione relativa al rinvio post Monza:

"Eravamo pronti ad allenarci, poi ci è stato comunicato che il Monza non sarebbe partito. Siamo reduci da un momento più che positivo, pensiamo già alla prossima partita. Qualunque siano le decisioni ci alleniamo sempre al massimo, poi è chiaro che possiamo recuperare qualche acciaccato così come una condizione fisica ottimale. Da una parte questo è un aspetto positivo, poi è chiaro che sarebbe stato bello giocare ma non saranno i rinvii a condizionare il nostro momento. Siamo sicuri di essere una squadra molto forte, questo ce lo dobbiamo mettere in testa sempre di più. Questo accompagnato da grande umiltà, caratterizzata da impegno costante negli allenamenti e preparazione nel dettaglio delle partite. Il nostro obiettivo è ragionare gara dopo gara per portare a casa il maggior numero di punti possibili".

MONCINI - "Moncini è un calciatore molto importante, poi c'è da dire che è stato condizionato da un problema alla caviglia. Lo conosco bene, sin dall'inizio dell'anno ho avuto delle noie importanti con la caviglia che mi ha condizionato fino a poco tempo fa. Sono felice di averlo superato. Spero che si sia liberato e che possa stare bene fisicamente perché la condizione è molto importante per un calciatore".

LAPADULA - "Lapadula è un campione e una grande persona, un esempio per tutti noi. La prestazione della domenica è frutto del lavoro settimanale. Per noi è un esempio: è il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via. Questa è una cosa bellissima, ma non scontata".

CHANCE - "La caviglia mi ha obbligato a stare fuori per un discorso fisico, poi quando sono rientrato ho cercato di giocarmi tutte le mie carte. Siamo una squadra in cui c'è tanta concorrenza. Cerco di dare il mio contributo alla squadra, trovando la giusta continuità".

IMPROTA - "Garantisce una grande copertura, ti fa sentire più sicuro. Giocare con lui è più facile".

PESCARA - "Ho bellissimi ricordi di Pescara, come la salvezza decisa da un mio rigore due anni fa. Purtroppo l'anno scorso c'è stata la retrocessione, mi auguro che possa risalire il prima possibile perché se lo merita".