Spal, aumentano i positivi: pronta la richiesta di rinvio alla Lega B Estremamente improbabile che si giocherà domenica al Mazza

Aumentano sempre di più i casi Covid nella Spal. Si parla addirittura che il numero abbia raggiunto le venti unità nel gruppo squadra che, come noto, non comprende solo i calciatori ma anche i componenti degli staff tecnico e sanitario. Il sodalizio estense prosegue i contatti con l'Ausl di Ferrara: i positivi sono già in isolamento e si attende la disposizione da parte dell'azienda sanitaria di imporre la quarantena obbligatoria a tutto il gruppo. Subito dopo ci sarà la richiesta di rinvio alla Lega B che, come già fatto per Benevento - Monza e Lecce - Vicenza, la sottoscriverà. La decisione dei dirigenti del torneo cadetto potrebbe arrivare direttamente domani, quando è in programma l'Assemblea di Lega convocata d'urgenza per affrontare questa spinosa tematica, lasciando presagire una fine anticipata delle attività con il rinvio delle prossime due giornate, in programma rispettivamente il 26 e 29 dicembre. Una scelta che anticiperebbe anche le festività obbligatorie da destinare ai calciatori, in modo da poter scendere in campo prima del 15 gennaio per riprendere da dove si era lasciato. Ma questo discorso dovrà essere avvalorato dopo aver parlato con l'Aic, con la speranza che i casi di positività non crescano nelle prossime settimane. In attesa di comunciazioni ufficiali, al momento appare estremamente improbabile che il Benevento scenderà in campo domenica al Mazza.