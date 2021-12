Benevento, Lapadula omaggia Papa Francesco con una maglia del Perù E per la Lega B l'attaccante diventa "Papadula"

Importante incontro per Gianluca Lapadula che ieri si è recato in Vaticano per incontrare Papa Francesco. L'attaccante giallorosso ha partecipato all'udienza della mattina, omaggiando il Santo Padre con la maglia del Perù. Attraverso Instagram, il calciatore ha raccontato le emozioni vissute:

"In quest'anno del bicentenario in Perù, dove in Vaticano si è svolta la Nascita peruviana, ho avuto l'immenso piacere di poter consegnare personalmente al Papa una maglia della nostra nazionale. Grazie di cuore Santo Padre! E' stata una grande emozione verderlo e stringergli la mano".

L'incontro non è passato inosservato ai Social Media Manager della Lega B che hanno scherzosamente ribattezzato il capocannoniere del torneo con il nome di "Papadula".