Serie B, rinviate le gare del 26 e 29 dicembre Questa la decisione presa dall'Assemblea. Si attende il comunicato ufficiale

E' in corso di svolgimento l'assemblea di Lega B per decidere il destino delle ultime due giornate del 2021. In attesa di comunicazioni ufficiali, pare che gli esponenti del torneo cadetto abbiano deciso il rinvio delle gare del 26 e 29 dicembre a causa dell'aumento dei contagi da Covid che hanno già portato allo spostamento di Lecce - Vicenza e Benevento - Monza. Adesso c'è da decidere le date di recupero.