Benevento, c'è un quarto positivo al Covid Il responso è arrivato ieri. Quest'oggi molecolari a tutta la squadra con allenamenti a gruppi

C'è un quarto positivo all'interno del gruppo squadra del Benevento Calcio: si tratterebbe di un calciatore, il terzo tra i giallorossi da aggiungere al componente dello staff tecnico. Il responso è arrivato ieri in seguito a un tampone privato. Quest'oggi la squadra si è ritrovata nel Sannio per effettuare i molecolari, con i risultati che arriveranno a breve. Gli allenamenti sono stati effettuati in gruppi, divisi tra l'Imbriani e il Vigorito. Si tratta della stessa misura presa subito dopo il lookdown del 2020, in modo da scongiurare possibili nuovi contagi. Il lavoro proseguirà domani, dopo aver effettuato un altro ciclo di tamponi.