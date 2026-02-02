Benevento già in campo. Domani seduta a porte aperte

Un'altra settimana corta per il Benevento, che deve preparare la sfida col Picerno fissata per venerdì sera al Vigorito (20,30). La squadra (priva di Floro Flores, Maita, Scognamillo e Vannucchi, che hanno partecipato alla festa dei tifosi del Nord ieri sera e che rientreranno oggi dalla Lombardia) ha già ripreso la preparazione all'Antistadio Imbriani. Solita seduta defaticante per chi ha giocato, normale per gli altri.
Domani, martedì 3 febbraio si torna in campo sempre alle 11 per una seduta che la società ha previsto sia a porte aperte. Il programma prevede sia all'Antistadio Imbriani e viste le previsioni di una mattinata serena è possibile che non ci siano variazioni di sorta (Avellola).
Anche mercoledì 4 allenamento mattutino (ore 11) così come giovedì 5 sempre all'Antistadio Imbriani. Alle 18 la squadra andrà come di consueto in ritiro all'Hotel Europa di Venticano.
Venerdì è prevista una rifinitura mattutina prima della sfida col Picerno fissata come detto alle 20,30 al Vigorito.