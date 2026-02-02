Benevento già in campo. Domani seduta a porte aperte Appuntamento (salvo variazioni) alle 11 all'Antistadio Imbriani

Un'altra settimana corta per il Benevento, che deve preparare la sfida col Picerno fissata per venerdì sera al Vigorito (20,30). La squadra (priva di Floro Flores, Maita, Scognamillo e Vannucchi, che hanno partecipato alla festa dei tifosi del Nord ieri sera e che rientreranno oggi dalla Lombardia) ha già ripreso la preparazione all'Antistadio Imbriani. Solita seduta defaticante per chi ha giocato, normale per gli altri.

Domani, martedì 3 febbraio si torna in campo sempre alle 11 per una seduta che la società ha previsto sia a porte aperte. Il programma prevede sia all'Antistadio Imbriani e viste le previsioni di una mattinata serena è possibile che non ci siano variazioni di sorta (Avellola).

Anche mercoledì 4 allenamento mattutino (ore 11) così come giovedì 5 sempre all'Antistadio Imbriani. Alle 18 la squadra andrà come di consueto in ritiro all'Hotel Europa di Venticano.

Venerdì è prevista una rifinitura mattutina prima della sfida col Picerno fissata come detto alle 20,30 al Vigorito.