Serie B, covid: focolaio per Ternana e Crotone Le fere hanno annunciato la presenza di ben 17 positivi

Non accennano a diminuire i contagi tra le compagini cadette. Quest'oggi c’è stata un’ulteriore escalation, soprattutto in casa di Ternana e Crotone. Le fere hanno comunicato la presenza di ben 17 positivi, di cui 13 calciatori. Tra i calabresi, invece, ne sono 11. Questi si aggiungono a tutti gli altri segnalati dai club di serie B che disegnano una mappa che non lascia dormire sonni tranquilli. La situazione è rientrata nella normalità per il Monza, prossimo avversario del Benevento. I brianzoli, dopo la quarantena obbligatoria imposta dall’Asl locale per la presenza di cinque casi, hanno annunciato la negativizzazione di tutto il gruppo squadra, tanto che domani i biancorossi cominceranno ad allenarsi regolarmente sul manto erboso di Monzello.