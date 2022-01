Benevento, l'esito dei tamponi molecolari: il comunicato del club giallorosso Crescono i contagi tra i componenti dello staff tecnico

Sono cinque i casi di positivita al Covid emersi dai tamponi molecolari effettuati questa mattina al gruppo squadra. Due sono calciatori (confermata la negativizzazione di un elemento) invece tre sono componenti dello staff tecnico. Ecco il comunicato ufficiale:

Il Benevento Calcio comunica che, in seguito agli esiti dei tamponi molecari a cui sono stati sottoposti tutti i componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati due casi di positività da Covid-19 tra i giocatori e tre tra gli addetti dello staff tecnico, tutti ora in isolamento domiciliare. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani con doppia seduta, dopo che in mattinata tutto il gruppo sarà sottoposto a un nuovo tampone molecolare.