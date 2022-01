Nuovo positivo tra i calciatori del Benevento Sono tre i giallorossi in isolamento

Non si fermano i contagi in casa Benevento. Nuovo positivo tra i calciatori, un altro caso si è avuto tra i collaboratori del gruppo squadra. Salgono quindi a tre i giallorossi fermati dal covid e sottoposti ad isolamento. Il primo contagiato, non inserito in questa lista, si è oramai negativizzato. Il suo contagio era avvenuto prima delle vacanze natalizie. E' allarme quindi nella squadra sannita. Domani mattina altro giro di tamponi e poi ancora allenamento in vista della sfida col Monza che si giocherà giovedì 13 al Vigorito alle 20.30. Tre sono i positivi nello staff tecnico.