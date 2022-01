Benevento, pronto nuovo summit di mercato A breve l'Incontro. Priorità in difesa

È tempo di mercato. E il Benevento non vuole farsi trovare impreparato. Ci sono già obiettivi chiari che il diesse Foggia dovrà provare a centrare, ma sarà comunque importante l'incontro che si terrà nei prossimi giorni, al massimo ad inizio della nuova settimana, col patron Vigorito. Sarà il primo summit di questo mercato di riparazione. Presidente, direttore sportivo e allenatore avevano avuto già modo di confrontarsi nelle precedenti trasferte dopotutto sono arrivati chiari segnali anche dalla squadra. Al momento la priorità è la difesa: Glik dovrebbe andar via. Il polacco non rientra più nei piani, Vogliacco ha preso il suo posto, ecco perché c'è volontà da parte dello stesso calciatore di andar via. Si sta cercando una nuova sistemazione, non è esclusa l'ipotesi dell'estero. E il suo addio comporterà un nuovo inserimento. Il profilo è stato già individuato: si cerca un giocatore di esperienza considerando la giovane età di Vogliacco. A centrocampo invece sarà un Benevento alla finestra: l'eventuale innesto sarà legato a ciò che offrirà questo mercato. L'altra priorità invece potrebbe essere l'attacco. Moncini potrebbe andar via, anche se l'ultima prova in Coppa con la Fiorentina ha insinuato qualche dubbio nella testa dell'allenatore che avrebbe voluto rivederlo all'opera prima della sosta. Piani rinviati dal covid. Ma il diesse Foggia non si farà trovare impreparato nel caso si dovesse optare per la cessione del toscano. Ci sono profili interessanti e nel mirino sono finiti giocatori di A che hanno fatto la differenza in B nella passata stagione.