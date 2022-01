Benevento, mercato invernale: gli acquisti più importanti degli ultimi 5 anni In attesa dei primi colpi, ricordiamo le vecchie operazioni in casa giallorossa

Il mercato invernale è sempre stato un terno a lotto, soprattutto per le squadre d'alta classifica. Può essere facilitato il ruolo di chi, per salvare una stagione, è chiamato a rivoluzionare totalmente la rosa. Più complicato è il compito di chi deve solo puntellarla con acquisti mirati, con l'intento di non rompere gli equilibri sia tattici che di spogliatoio. A questo si aggiunge la difficoltà nell'ingaggiare elementi di spicco, i quali sono sempre restii a cambiare maglia a metà campionato. C'è da dire che il Benevento nelle recenti stagioni ha realizzato una serie di operazioni interessanti nel corso della finestra invernale. Il periodo analizzato è relativo agli ultimi cinque anni, a partire dal gennaio del 2017, con la scelta di un calciatore per ogni sessione.

Nicolas Viola (31 gennaio 2017) - Arriva sul gong, a pochi minuti dalla fine del calciomercato. Se si analizza quanto prodotto in giallorosso, rappresenta senza dubbio uno dei colpi invernali più importanti della storia del club giallorosso. Due promozioni in serie A, condite da oltre cento presenze. La scorsa estate c'è stato l'addio in seguito alla scadenza del contratto. Adesso veste la maglia del Bologna, ma potrebbe presto tornare a cambiare casacca.

Cheik Diabaté (13 gennaio 2018) - Il Benevento fa di tutto per costruire una squadra competitiva dopo il disastroso girone d'andata in serie A. Tra i numerosi acquisti arriva anche lui, con la formula del prestito dall'Osmanilspor. Inizialmente fa la spola tra panchina e tribuna, ma quando De Zerbi decide di inserirlo diventa micidiale. Realizza otto gol in undici presenze, con ben tre doppiette consecutive contro Verona, Juventus e Sassuolo. E' nella storia della serie A come calciatore con la media reti più alta nella scorsa decade. Oggi è in forza all'Al-Gharafa.

Luca Caldirola (26 gennaio 2019) - Arriva nel Sannio tra tanti punti interrogativi dopo aver racimolato soltanto sei presenze nel Werder Brema nelle precedenti due stagioni e mezza. Esordisce alla grande nel derby con la Salernitana, poi gradualmente si conferma un punto fisso della difesa giallorossa. Conquista una promozione in serie A e scende in campo settantaquattro volte, con ben otto gol all'attivo. Dalla scorsa estate veste la maglia del Monza, prossimo avversario del Benevento. Nel Sannio ha trovato l'amore ed è diventato papà.

Federico Barba (24 gennaio 2020) - Pasquale Foggia lo preleva dal Chievo e confeziona un bell'affare per Pippo Inzaghi, il quale stava correndo verso la promozione in serie A. Un innesto di spessore, soprattutto se si considera il suo essere imprescindibile nell'attuale formazione allenata da Fabio Caserta, dove vanta di essere il calciatore più presente in assoluto.

Adolfo Gaich (30 gennaio 2021) - Arriva dal Cska Mosca con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a undici milioni di euro. Il suo innesto genera entusiasmo, con il Benevento reduce da un girone d'andata strepitoso in serie A. Sceglie la maglia numero sette in onore di Imbriani, entrando sempre di più nel cuore dei tifosi. Realizza due reti, di cui uno alla Juventus che, nonostante la retrocessione, sarà ricordato come uno dei momenti più importanti della storia del Benevento Calcio.