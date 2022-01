Benevento, non c'è tregua. Nuovo positivo Quest'oggi la notizia di un altro contagio tra i calciatori. E' emergenza

C'è un nuovo positivo tra i calciatori. Proprio in giornata è arrivata l'ennesima tegola dopo il solito giro di tamponi molecolari effettuati di mattina prima della seduta di allenamento. Ieri c'era stato un contagiato nello staff societario. Insomma sono cinque i giallorossi fermati dal covid. Tre sono quelli invece legati allo staff tecnico. Altri si contano tra i collaboratori che ruotano attorno al gruppo squadra.

Intanto però il Benevento continua ad allenarsi in gruppo. C'è bisogno di preparare la sfida col Monza (13 gennaio alle 20.30 al Vigorito) ma non sarà semplice per Caserta affrontare l'emergenza causata da questa nuova ondata di pandemia.