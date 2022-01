Benevento, ultimo giro di tamponi: nessun positivo La speranza è che si vada avanti così: da oggi chi si contagia difficilmente potrà essere recuperato

L'ultimo giro di tamponi ha ridato fiducia al gruppo: nessun positivo. Rimangono cinque i giocatori alle prese col Covid, in attesa che si negativizzino. Molti di loro, asintomatici, stanno continuando a lavorare nelle proprie abitazioni. Se riuscissero a negativizzarsi almeno un giorno prima della sfida col Monza potrebbero persino essere convocati. Ma per ora non è questo il problema. L'ultimo giro di tamponi, come detto, ha dato una bella iniezione di fiducia. E' evidente che più ci si avvicina alla sfida col Monza e più diventa difficile (quasi impossibile) che un giocatore contagiato possa recuperare in tempo per il recupero del 13. Per cui questo fine settimana e l'inizio della prossima saranno decisivi per la costruzione della formazione che dovrà scendere in campo contro i brianzoli. Caserta ha un po' allentato la morsa degli allenamenti e negli ultimi giorni ha fatto fare ai suoi una sola seduta. Domani però, ultimo giorno della settimana, si torna alla seduta doppia. Poi se ne parlerà lunedì della prossima settimana. La condizione fisica del gruppo è buona e c'è fiducia che si possa giocare una partita sulla scia delle quattro vittorie consecutive giunte prima della sosta. Dita incrociate, ovviamente, sui contagi.