Benevento, variazioni valore di mercato: brillano tre colpi estivi I dati emersi da Transfertmarkt. Ci sono anche dei decrementi importanti

Sono cinque i calciatori giallorossi che hanno visto incrementarsi il proprio valore di mercato in seguito a quanto mostrato nel girone d'andata. A sottolinearlo è Transfertmarkt, noto sito di statistica che aggiorna costantemente questo aspetto per ogni singolo elemento. L'aumento più cospicuo l'ha fatto registrare Salvatore Elia che è passato da 400mila euro a 700mila euro (+300mila). In effetti, l'esterno è sceso in campo con costanza soprattutto nella seconda parte del girone d'andata, "favorito" anche dagli infortuni di Improta e Letizia che l'hanno reso titolare inamovibile. Come terzino, soprattutto, ha mostrato al meglio le proprie caratteristiche, dando valore all'intuizione di Caserta che lo allena ormai da quattro stagioni. Al secondo posto c'è Vogliacco che registra un aumento di 200mila euro, seguito poi da Viviani (+200mila) e Tello (+150mila). Sorride anche Vokic che ha visto il proprio valore salire da 100 a 200mila euro.

Non mancano i calciatori per i quali si è registrato un decremento. Tra i più alti ci sono quelli di Brignola e Glik che hanno fatto registrare una diminuzione del proprio valore di mezzo milione di euro. In questa casistica, sempre secondo il sito Transfermarkt, rientrano anche i vari Sau, Letizia, Insigne e Moncini.

Il calciatore che detiene il valore più alto è Gianluca Lapadula con 4 milioni di euro.