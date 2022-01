Benevento, salgono a sei i positivi covid tra i calciatori Il risultato emerso dall'ultimo ciclo di tamponi

Salgono a sei i positivi al Covid tra i calciatori del Benevento Calcio. Il sospiro di sollievo per la negatività di tutti emersa ieri ha lasciato il posto al risultato emerso dal nuovo ciclo di tamponi che ha visto un nuovo contagiato. Intanto il match col Monza si avvicina, manca meno di una settimana al fischio d'inizio, e già c'è la consapevolezza del rischio concreto di dover fare a meno di questi elementi che negli ultimi giorni hanno provveduto, in totale isolamento domestico, a fare esercizi fisici da casa. Troppo poco per poter essere in campo, sempre se nei prossimi giorni arriverà il tanto sospirato tampone negativo, almeno per coloro che sono fermi già da tempo. Intanto per domani è fissata una doppia seduta all'Imbriani, poi ci sarà domenica libera e la ripresa che avverrà lunedì.

Intanto, si è negativizzato un componente dello staff tecnico.