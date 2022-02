Benevento, Caserta: "Col Parma mi aspetto una reazione" Il tecnico giallorosso: "Rispettiamo i crociati, ma pensiamo solo a cosa dobbiamo fare"

Il Benevento domani sarà impegnato nel big match col Parma. Poco dopo la conclusione della seduta d'allenamento, il tecnico Caserta ha parlato così in vista della sfida del Vigorito:

FARIAS - "Sta bene, rispetto a quando è arrivato sta meglio. Non ha i novanta minuti. Se ci sarà bisogno, a partita in corso, potrà darci una mano".

CENTROCAMPO - "Acampora è rientrato due giorni fa, bisogna vedere come sta. Sono considerazioni da fare domani. Adesso avverte ancora dolore".

DIFESA - "Non ci sono gerarchie. C'è il calciatore più esperto o un altro giovane. Ci sono stati dei momenti in cui Glik è stato fuori o Barba, così come Vogliacco. All'inizio giocava Pastina, poi si è fatto male. In base all'avversario e soprattutto come lavorano in settimana valuto. Al di là della scelta, posso contare su quattro centrali molto forti".

IMPROTA - "Sta bene, si è allenato con la squadra e può giocare dall'inizio".

PARMA - "E' una squadra che è partita bene, poi ha avuto dei momenti di difficoltà. Si è rafforzato ancora di più nel mercato di gennaio. Dovremo affrontarla con lo spirito giusto, ma al di là di questo mi aspetto una reazione forte perché la squadra ha dimostrato che lottando palla su palla può dare fastidio a tutti. Simy e Pandev fanno la differenza in questa categoria, alzano il tasso tecnico. Dobbiamo rispettare il Parma, ma dobbiamo concentrarci sulle cose che dobbiamo fare".

MERCATO - "E' difficile lavorare con il mercato aperto, ma è stato sempre così. Quasi tutte le squadre si sono rafforzate. Se devo fare il nome di qualcuno, sicuramente Parma e Pisa hanno fatto molto".

TIFOSI - "Dobbiamo dare tutto sul campo. Con il lavoro e la voglia di lottare dobbiamo cercare di portare allo stadio più gente possibile. A parole possiamo dire tutto, ma conta poco. La squadra sta facendo il massimo. Mi auguro di rivedere tanti tifosi perché Benevento è stata sempre una piazza molto calorosa".

ATTEGGIAMENTO - "Dobbiamo concentrarci su cosa fare. Siamo una squadra che deve tenere i ritmi alti, al di là dell'avversario. Cercheremo di fare quanto preparato al massimo, tenendo i ritmi alti. Per vincere dobbiamo fare una grande gara".

ELIA E VIVIANI - "Per Viviani i tempi lunghi, mentre per Elia bastano 15/20 giorni".

NUOVI - "Si sono integrati bene, grazie all'aiuto di chi sta qui da qualche anno. Forte può fare da traino perché ha delle qualità anche umane importanti. Può essere un punto di riferimento della squadra. Per me conta il gruppo, la differenza la possiamo fare se lavoriamo tutti uniti".

RINNOVI - "Sono contento perché Tello, Pastina e Letizia meritano. Hanno voglia di lavorare e di crescere insieme alla società".

BUFFON - "Quando arrivi a giocare a 40 anni vuol dire che dentro c'è la voglia di divertirsi, altrimenti non avrebbe senso giocare a calcio. C'è ancora l'entusiasmo di entrare nello spogliatoio. Non ti pesa allenarti, anzi lo fai con voglia. Questo è da esempio per i più giovani, altrimenti non arrivi a giocare a certi livelli. Buffon è ancora uno dei portieri più forti. Sono dei segnali belli e positivi".