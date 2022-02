Benevento - Parma, ecco il dato della prevendita I numeri sugli spalti del Vigorito

Alle 19 erano 2422 i tagliandi emessi in favore dei tifosi del Benevento per il match con il Parma. La prevendita sarà aperta fino alle ore 14 di domani, orario in cui avverrà il fischio d'inizio dell'incontro. Definitivo, invece, il dato fatto registrare dagli ospiti che si presenteranno al Vigorito in 73 unità.