Ecco il Benevento "anti-Parma": Improta esterno basso Letizia passa a sinistra. Al centro della difesa c'è Glik al posto di Vogliacco. In avanti Forte

Le scelte di Caserta. Tra sorprese e conferme. Partiamo dalle prime. L'inserimento di Riccardo Improta, che in sé non è una sorpresa assoluta visto che il “tuttocampista” giallorosso si allena ormai a pieno regine da due settimane, lo diventa nel momento in cui ci si rende conto che il tecnico lo schiererà da esterno basso a destra. Un ruolo che il giocatore flegreo ha ricoperto tante volte e che torna a ricoprire per cercare di dare ancora più spinta sulle corsie esterne contro una squadra che appare titubante proprio sulle fasce. Se Improta gioca a destra, Letizia torna nel suo ruolo originario a sinistra.

Ancora in difesa l'altra sorpresa. C'è Kamil Glik al posto di Vogliacco. Ma per il giovane centrale di Acquaviva delle Fonti non è certo una bocciatura (malgrado qualche titubanza avuta ad Alessandria), ma solo un normale avvicendamento, tenuto conto che il ragazzo del Genoa non è neanche in perfette condizioni.

Il resto della formazione non presenta ulteriori sorprese, l'impiego di Francesco Forte al centro dell'attacco era ampiamente annunciato e il centravanti ex Venezia sarà lì a guidare il reparto avanzato del Benevento. Il centrocampo è quello delle ultime uscite: Calò vertice basso, Ionita a destra, Acampora a sinistra. L'ex spezzino si è liberato di qualche scoria fisica e sarà regolarmente al suo posto. I due esterni alti saranno come nelle ultime partite Insigne a destra e Tello a sinistra.

Ecco nel dettaglio la formazione completa che scenderà inizialmente in campo contro il Parma (4-3-3): Paleari; Improta, Glik, Barba, Letizia; Ionita, Calò, Acampora; Insigne, Forte, Tello.