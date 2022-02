Serie B, LIVE / Benevento - Parma 0-0 Al Vigorito il big match tra giallorossi e crociati

Benevento - Parma 0-0 (Live)

Benevento (4-3-3): Paleari; Improta, Glik, Barba, Letizia; Ionita, Calò, Acampora; Insigne, Forte, Tello. A disp.: Muraca, Manfredini, Farias, Vogliacco, Petriccione, Foulon, Moncini,Sau, Masciangelo, Talia, Pastina, Brignola. All.: Caserta

Parma (3-4-1-2): Buffon; Delprato, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Juric, Schiattarella, Costa; Vazquez; Benedyczak, Simy. A disp.: Colombi, Balogh, Tutino, Bernabé, Sohm, Coulibaly, Pandev, Bonny, Circati, Oosterwolde, Correia, Man. All.: Iachini

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Assistenti: Mokhatar e Gualtieri. IV ufficiale: Fiero. VAR e AVAR: Fourneau e Margani.

PRIMO TEMPO

17' Il match prosegue in maniera equilibrata, non ci sono sussulti

9' La marcatura annullata non ha demoralizzato il Benevento che prosegue la sfida con grande determinazione

4' Gol annullato: dopo aver rivisto il Var, Marinelli non ha convalidato la rete per posizione irregolare di Tello all'inizio dell'azione

2' Benevento in vantaggio!!! Dopo soli due minuti cambia il risultato: cross di Letizia, testa di Insigne con Forte che cambia la traiettoria della palla per la marcatura dell'1-0

0' Comincia la partita

PRE PARTITA

Al Vigorito c'è il big match di giornata tra Benevento e Parma, valido per la 21^ di campionato. Non mancano le modifiche alla formazione da parte di Fabio Caserta che inserisce Improta dal primo minuto sulla linea difensiva, con Masciangelo e Foulon che partono dalla panchina. Ina vanti c'è l'esordio dal primo minuto di Forte, supportato da Insigne e Tello. Per il Parma maglia da titolare per l'ex Schiattarella, così come per Simy.