Il Brescia esonera l’ex Inzaghi La decisione del club Lombardo

Terremoto in casa Brescia con l'esonero di Pippo Inzaghi. Il presidente Cellino, nonostante il terzo posto in classifica a due lunghezze di distanza dal vertice, ha deciso di dare il benservito all'ex tecnico giallorosso. Le voci di una possibile rottura perduravano già dall'inizio del campionato, con le parti che hanno continuamente smentito. Nel mese scorso, in piena sessione di mercato, il massimo dirigente aveva anche criticato le richieste di Inzaghi di rafforzare la squadra con profili esperti piuttosto che con giovani, come dettato dalla linea societaria. Secondo quanto riportato da Sky Sport, al posto dell'ex giallorosso potrebbe arrivare Diego Lopez.