Benevento, testa al Lecce: le foto della seduta di oggi I giallorossi hanno ripreso la preparazione

E' partita la preparazione del Benevento alla sfida di domenica in programma al Via del Mare contro il Lecce. I giallorossi hanno lavorato sul manto erboso dell'Imbriani, con Caserta che ha potuto fare affidamento sul gruppo al completo a eccezione degli infortunati Viviani ed Elia. I due salteranno la trasferta salentina, con l'esterno che corre verso la via del recupero. Per Viviani, invece, i tempi di un completo recupero sono più lunghi.

Ecco le foto dell'allenamento odierno: