Ecco le marce forzate della B fino a San Giuseppe Il Benevento gioca 10 partite in 34 giorni, dalla trasferta di Lecce a quella di Frosinone

(f.s.) Dal 13 febbraio al 19 marzo, da San Benigno a San Giuseppe, il giorno della festa del papà. Detta così non sembra avere grandi significati: 34 giorni che precedono la primavera, col freddo che non è ancora andato via e anzi promette di tornare in maniera brusca. Calcisticamente è il momento cruciale di una stagione, si decidono i destini di tante squadre. In serie B è un momento terribile, basta dare una scorsa al calendario. In 34 giorni si giocheranno ben 10 partite, la media è piuttosto semplice: una partita ogni tre giorni e mezzo. Altro che il “ciclone di San Valentino”, come lo hanno definito i meteorologi.

Seguiamo il consiglio dei vari allenatori: ognuno dovrà pensare a sé, inutile guardare gli altri. E allora vediamo in maniera analitica il Benevento cosa dovrà fare in questo mese o poco più di marce forzate. Domenica 13 febbraio, ma questo lo sanno tutti, la strega sarà di scena al via del Mare di Lecce (15,30): sfida alla capolista, un bel modo di iniziare il tour de force. Poi si andrà in campo senza soluzione di continuità: si torna a giocare mercoledì 16 quando al Vigorito (18,30) arriverà l'Ascoli di Sottil: partita impegnativa. Domenica 20 febbraio (ore 15,30) si viaggia alla volta di Cittadella, ragione per cui è legittimo pensare che dopo aver giocato mercoledì con il Picchio, venerdì ci si metterà già in viaggio verso il Veneto. Neanche il tempo di tornare che martedì 22 si va ancora in campo, questa volta al Vigorito (15) contro il Como: altra sfida che non è certo una passeggiata. Solito tran tran dopo aver giocato: un paio di allenamenti e via in pullman alla volta di Perugia: al Curi si gioca sabato 26 alle 16,15. La settimana è cortissima anche a cavallo tra febbraio e marzo: martedì 1 al Vigorito (18,30) c'è la Cremonese di Pecchia e dell'ex Buonaiuto. Sfida d'alta classifica. Tre/quattro giorni per rifiatare e si viaggia alla volta di Cosenza, ancora in pullman: l'appuntamento è per domenica 6 marzo alle 15,30. Questa è l'unica settimana senza il turno infrasettimanale, perchè per affrontare il Crotone al Vigorito bisogna attendere sabato 12 marzo (ore 15). Poi si ricomincia di nuovo: martedì 15 si viaggia alla volta di Brescia, a Mompiano si gioca alle 15. Poi ancora in trasferta perchè sabato 19 si replica sul campo di Frosinone ancora alle 15. E finalmente il campionato si ferma per una settimana per consentire gli spareggi europei per i Mondiali in Qatar: l'italia giocherà il 24 marzo con la Macedonia, se vincerà affronterà la vincente di Portogallo-Turchia il 29 marzo. La B riprenderà il 2 aprile quando al Vigorito arriverà il Pisa quando mancheranno appena 7 partite al termine della stagione regolare.