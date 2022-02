Lunga squalifica per Gori e ammenda al Benevento Calcio Le decisioni della Procura Federale

La Procura Federale ha sanzionato il Benevento Calcio. Le motivazioni riguardano l'aver permesso a Piergraziano Gori di svolgere il ruolo di preparatore dei portieri della prima squadra "sebbene non fosse tesserato e non fosse in possesso della prescritta abilitazione ad allenatore dei portieri; nonché per aver fatto ingresso nel recinto di gioco e negli spogliatoi con la prima squadra della società Benevento Calcio". Il documento parla di tredici incontri della stagione corrente, a partire da quello del 14 agosto contro la Spal fino ad arrivare al confronto col Frosinone dello scorso 6 novembre.

Le parti hanno convenuto richiedere l'applicazione della sanzione ex. articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero l'applicazione di una sanzione su richiesta prima del deferimento.

Ferdinando Renzulli, in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante del Benevento Calcio, ha subito una inibizione di tre mesi. Per Gori sono arrivati quattro mesi e quindici giorni di squalifica, mentre il sodalizio sannita dovrà fare fronte a un'ammenda di 7mila euro in seguito all'accordo raggiunto tra le parti.

Clicca qui per il comunicato completo.