Benevento, Caserta: "Ascoli squadra aggressiva. Varierò qualcosa nelle scelte" Il tecnico giallorosso ha presentato il match del Vigorito

Si torna in campo con il match tra Benevento e Ascoli, valido per la 23^ giornata del campionato di serie B. Non è mancata la conferenza stampa del tecnico Caserta che ha presentato così l'incontro:

"Il 4-2-3-1? Bisogna vedere quanto hanno recuperato i calciatori. Possiamo confermare questo modulo o continuare con il 4-3-3. Penso sicuramente di cambiare qualcosa perché ci sono degli elementi stanchi. Giocando ogni tre giorni bisogna variare qualcosa. Non c'è nessun recupero dagli infortuni. Petriccione non gioca da tanto, quando dico che bisogna valutare il recupero mi riferisco a lui, così come Improta. Tello sta bene, è entrato molto bene in partita a Lecce. Faccio le considerazioni per tutta la rosa. Sono convinto che la forza del gruppo fa la differenza e non il singolo".

LECCE - "Abbiamo fatto bene. La squadra sta facendo una crescita importante dal punto di vista e del gioco e dell'atteggiemento. Alla ripresa c'era la rabbia di non aver portato a casa i tre punti dopo la buona prestazione. Bisogna esserci la consapevolezza di mettere da parte la prestazione fatta a Lecce, ma pensare al match di domani. Sarà un avversario difficile da affrontare, servirà un approccio positivo".

GOL - "Bisogna migliorare. Ci sono dei momenti positivi nell'arco di un campionato in cui fai gol facilmente, altri meno".

SAU - "E' alle prese con una vecchia cicatrice che gli dà fastidio".

RIMPIANTI - "C'è il rimpianto di non tornare da Lecce con i tre punti. Delle ultime quattro partite non mi è piaciuta la sconfitta di Alessandria. I pareggi sono stati positivi, ciò che conta sono le prestazioni".

ASCOLI - "Mi aspetto una squadra che scenderà in campo con la voglia di portare a casa i tre punti. E' molto difficile da affrontare perché aggressiva. Non so con quale strategia scenderà in campo. Al di là dell'avversario, dobbiamo prepararla bene perché ciò che conta è quello che facciamo noi".

FARIAS - FORTE - "Mi auguro di vederli insieme il prima possibile".