Benevento - Ascoli, le scelte di Caserta: c'è Farias dal primo minuto Caserta cambia dopo la trasferta di Lecce

Caserta ha fatto le sue scelte per il match di questa sera, in programma alle 18:30, contro l'Ascoli. Il tecnico ha cambiato qualcosa rispetto a quanto visto al Via del Mare con il Lecce, tra l'altro come da lui stesso anticipato in conferenza stampa. In difesa torna Vogliacco al fianco di Barba, con la conferma di Letizia e Masciangelo sulle corsie esterne. A centrocampo Calò riconquista la maglia da titolare, con Petriccione che partirà dalla panchina. A completare il pacchetto ci saranno Ionita e Acampora. In avanti la vera sorpresa è rappresentata dalla presenza di Farias dal primo minuto che insieme a Tello supporterà Forte.