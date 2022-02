La diretta testuale di Benevento - Ascoli Si affrontano giallorossi e bianconeri al Vigorito

Benevento - Ascoli 0-0 (Live)

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Masciangelo; Ionita, Calò, Acampora; Farias, Forte, Tello. A disp.: Muraca, Manfredini, Glik, Improta, Petriccione, Foulon, Insigne, Umile, Talia, Pastina, Brignola. All.: Caserta

Ascoli (4-3-1-2): Leali, Salvi, Botteghin, Bellusci, D'Orazio; Collocolo, Buchel, Caligara; Maistro; Tsadjout, Bidaoui. A disp.: Bolletta, Guarna, Tavcar, Baschirotto, Ricci, Dionisi, Iliev, Quaranta, Palazzino, De Paoli, Falasco. All.: Cristaldi (Sottil squalificato)

Arbitro: Santoro di Messina. Assistenti: Cipressa e Barone. IV ufficiale: Ancora. VAR e AVAR: Paterna e Lanotte

PRE PARTITA

Al Vigorito si affrontano Benevento e Ascoli per la 23^ giornata del campionato di serie B. Ci sono delle modifiche alla formazione da parte di Fabio Caserta che ha scelto di utilizzare dal primo minuto Vogliacco, Farias e Tello: i tre sono partiti dalla panchina in occasione del match di domenica del Via del Mare. Confermato il 4-3-1-2 in casa Ascoli con Maistro alle spalle di Tsadjout e Bidaoui.