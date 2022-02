Benevento, andamento deludente: la società ordina il ritiro Nel post gara con l'Ascoli c'è stato un confronto tra il presidente Vigorito e la squadra

Il Benevento va in ritiro. La brutta sconfitta subìta con l'Ascoli ha indotto la società a intraprendere questa decisione, prontamente comunicata nel post gara dal presidente Vigorito. Il massimo dirigente, visibilmente amareggiato, ha avuto un duro confronto con i calciatori e i componenti dello staff tecnico. Non sarà Venticano la sede del ritiro, ma l'Hotel de la Ville di Avellino. Ricordiamo che i giallorossi domenica scenderanno già in campo per sfidare il Cittadella in trasferta. Servirà un cambio di rotta.