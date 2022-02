Benevento, fastidio per Letizia: rischia il Cittadella Domani ci saranno gli accertamenti per il capitano giallorosso

Piove sul bagnato per il Benevento. Capitan Letizia è uscito dal campo con un fastidio fisico che sarà valutato domani. Al momento rischia di non giocare il match di domenica con il Cittadella, ma è chiaro che i vari accertamenti saranno indicativi in vista del match del Tombolato.