Designato l'arbitro di Cittadella - Benevento Non ha precedenti con i giallorossi

Sarà Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo a dirigere il match di domenica tra Cittadella e Benevento. Secondo anno in serie B, non ha mai arbitrato i giallorossi. Tra i cadetti vanta 17 incontri, caratterizzati da 7 successi interni, 6 pareggi e 4 exploit esterni. Ha concesso 2 rigori ed estratto in 6 occasioni il cartellino rosso.

Al Tombolato sarà coadiuvato dagli assistenti Di Vuolo e Grossi. Quarto uomo Marini. Al Var Di Martino e Lombardi.