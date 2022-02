Benevento, nessun problema per Letizia: a Cittadella ci sarà Il capitano potrà essere impiegato al Tombolato

Prosegue il ritiro per il Benevento che mantiene alta la concentrazione in vista della delicata trasferta di Cittadella. I giallorossi sono chiamati al riscatto dopo la deludente prestazione mostrata contro l'Ascoli, seguita dalle precedenti quattro gare senza vittorie. La truppa di Caserta deve ritrovare sé stessa soprattutto in termini realizzativi, considerato che nelle ultime cinque partite sono arrivati soltanto due gol. C'è una notizia positiva: Gaetano Letizia aveva lamentato un problema fisico nel post gara di mercoledì, ma dopo gli ultimi accertamenti non c'è stato nulla di particolare da rilevare, tra l'altro in allenamento non ha avvertito dolore; il capitano è arruolabile per il match di domenica e potrà fornire il proprio contributo alla causa. Caserta tira un sospiro di sollievo perché in quella posizione non mancano i grattacapi con gli infortuni di Elia e Gyamfi, oltre alla condizione non ottimale di Improta. Domani, dopo la rifinitura, la Strega partirà alla volta di Cittadella.