Serie B, LIVE / Cittadella - Benevento 0-1 La Strega vuole scacciare via la crisi

Cittadella - Benevento 0-1 (Live)

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Del Fabro, Frare, Benedetti (3'st Donnarumma); Laribi (16'st Mastrantonio), Pavan, Mazzocco (1'st Vita); Baldini (1'st Antonucci); Okwonkwo (34'st Tounkara), Beretta. A disp.: Maniero, Perticone, Visentin, Tavernelli, Icardi, Lores Varela, Cassandro. All.: Gorini

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Glik, Vogliacco, Foulon; Ionita, Acampora (17'st Calò), Improta; Insigne (38'st Farias), Forte, Tello (44'st Petriccione). A disp.: Muraca, Manfredini, Gyamfi, Sau, Masciangelo, Talia, Pastina, Barba, Brignola. All.: Caserta

Arbitro: Gariglio di Pinerolo. Assistenti: Di Vuolo e Grossi. IV uomo: Marini. VAR / AVAR: Di Martino e Lombardi

Marcatore: 24'st Improta

SECONDO TEMPO

95' Termina la partita di Farias che viene espulso per doppia ammonizione

93' Ammoniti Mattioli e Farias

90' Sei minuti di recupero

89' Ultimo cambio per Caserta: c'è l'ingresso di Petriccione al posto di Tello

85' Brividi Cittadella: cross di Antonucci per Del Fabro che spedisce la palla di pochissimo fuori

83' Caserta inserisce Farias al posto di Insigne

81' Occasione per Antonucci che non colpisce bene il pallone da ottima posizione: Paleari blocca

79' Entra Tounkara al posto di Okwonkwo

73' Destro di Calò che sfiora di poco il palo alla destra di Kastrati

69' GOOL DEL BENEVENTO! Lancio di Foulon per Improta che punisce Kastrati con una forte conclusione sul primo palo

67' Ancora Cittadella con una conclusione di Antonucci che sfiora di poco la traversa

65' Pericolo Cittadella con una conclusione di Beretta che viene respinta da Paleari con i piedi

62' Cambia anche Caserta con l'inserimento di Calò al posto di Acampora

61' Entra Mastrantonio al posto di Laribi

54' Conclusione dal limite di Vita: Paleari devia in angolo

48' Infortunio per Benedetti, Gorini è costretto a sostituirlo con Donnarumma

45' Doppio cambio per il Cittadella: entrano Vita e Antonucci al posto di Mazzocco e Baldini

PRIMO TEMPO

46' Termina il primo tempo

45' Un minuto di recupero

35' Ci prova Insigne dal limite: facile parata di Kastrati

34' Insidioso cross di Benedetti che la difesa giallorossa sventa

31' Sinistro a giro di Insigne che esce fuori

25' Punizione di Insigne con Kastrati che para facilmente

24' Frare atterra Tello al limite dell'area: ammonito

19' Ammonito Glik

15' Ritmi bassi in questo primo quarto d'ora

8' Ammonito Mazzocco per fallo su Acampora

7' Bella palla di Insigne per Tello che calcia di sinistro, ma la palla va fuori

3' Partenza aggressiva del Cittadella

0' Comincia la partita

PRE PARTITA

Match al Tombolato tra Cittadella e Benevento con la Strega che vuole scacciare via la crisi dopo le cinque partite consecutive senza successi. Sono stati giorni difficili per i giallorossi che nel post gara con l'Ascoli sono partiti per il ritiro in modo da ritrovarsi. Caserta manda in panchina Barba, al suo posto c'è Vogliacco che agirà al fianco di Glik. Rientra tra i titolari Foulon. A centrocampo non ci sono né Petriccione e né Calò, con il trio formato da Ionita, Acampora e Tello.