Benevento, Caserta: "Vittoria importante, abbiamo dato un segnale a noi stessi" Il tecnico giallorosso: "Lapadula? Aspetto le decisioni della società"

Ecco le parole del tecnico del Benevento Caserta nel post gara del vittorioso match col Cittadella:

"E' una vittoria importantissima soprattutto in questo momento. Nell'ultima partita in casa abbiamo perso non facendo un'ottima gara. Era fondamentale vincere per dare un segnale a noi stessi. Sono molto contento per i ragazzi perché hanno fatto una prestazione di carattere. Dobbiamo continuare a lavorare e ripartire da qui".

PRESTAZIONE - "Il gioco sporco da parte nostra è dovuto anche agli avversari. Il Cittadella è una squadra molto difficile da affrontare in casa loro perché attacca gli spazi molto bene. Nella ripresa siamo ripartiti con la convinzione di conquistare i tre punti e questa era la cosa più importante. Farias? Non ha fatto un gesto positivo con la squadra, ma vedo anche la voglia di un ragazzo di voler dare una mano e di ottenere la vittoria. Dobbiamo cercare di evitare questi falli perché possono mettere in difficoltà la squadra. Dispiace perché stava rientrando in condizione. Ora occorre recuperare le energie perché tra tre giorni ci sarà un'altra partita molto difficile che bisogna preparare bene".

ATTEGGIAMENTO - "La squadra ha sempre fatto delle prestazioni importanti. Oggi hanno dimostrato ancora una volta di lottare fino alla fine. In alcune partite c'è stata la mancata reazione come accaduto con l'Ascoli, ma per il resto non posso rimproverargli nulla perché sono stati bravi a superare le difficoltà. Sono stati bravi a leggere la partita, a volte quando non si brilla serve portare a casa i tre punti e ci siamo riusciti".

SCELTE - "Ho preferito giocare con due centrocampisti di gamba come Improta e Ionita, mettendo Acampora a fare da schermo davanti alla difesa. Poi ho invertito le posizioni tra Improta e Tello, hanno fatto bene. Le scelte che ho fatto sono state tecniche, anche in difesa, dovute a quanto vedo durante la settimana e in base alla condizione dei calciatori".

LAPADULA - "Bisogna che chiarisca la posizione con la società. Saranno loro a decidere il da farsi, quando rientrerà nel gruppo farò le mie decisioni tecniche. Aspetterò le decisioni del presidente".