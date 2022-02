Benevento, Letizia: "Il gruppo è unito, ci abbiamo messo il cuore" Le parole del capitano giallorosso nel post gara del match del Tombolato

Grande soddisfazione da parte di capitan Letizia dopo la vittoria ottenuta dal Benevento sul Cittadella:

"E' una vittoria che dà tanto morale. Non era importante giocare bene o male, ma soltanto portare a casa i tre punti. Ho visto una grandissima squadra che ha messo il cuore in tutte le occasioni. Avevamo molto bisogno di questo risultato. Il gruppo c'è sempre stato. Quando non vengono i risultati cominciano gli alibi. Siamo sempre gli stessi, capita di fare le partite sottotono: il calcio è questo. Avete visto tutti la nostra esultanza, sembrava la vittoria di un campionato: ne avevamo bisogno".

RITIRO - "Non credo molto nei ritiri, ma quando ci sono dobbiamo compattarci. Ciò che posso dire è che il gruppo c'è sempre stato: abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo. Questo è lo spirito giusto per vincere le partite".